Palermo, 64enne ferito: la Tac esclude colpi d’arma da fuoco

Sul corpo ha escoriazioni e segni di violenza

PALERMO – La Tac ha escluso che le ferite sul corpo di Antonino Romano, il 64enne che nella serata di ieri, venerdì 15 agosto, è stato soccorso in via Della Cera dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico.

L’uomo ha raccontato ai soccorritori, prima di perdere i sensi, di essere stato ferito a colpi di arma da fuoco ma “non ci sono frammenti metallici come emerso dagli esami, né fratture né emorragie interne, quindi sono ferite lacero contuse”, dicono i medici dell’ospedale Civico di Palermo.

Romano ha contusioni ed escoriazioni al volto e al braccio, segni di violenza su cui indagano i carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando sulla dinamica e il movente dell’aggressione.

L’uomo anche in ospedale ha continuato a confermate che contro di lui sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola: potrebbe trattarsi di un segno di avvertimento dopo il pestaggio o l’aggressore potrebbe aver mancato la vittima.