L'incidente durante una manovra. Tratto in salvo mentre la vettura affonda

Un’auto è finita in mare nel porto rifugio di Gela mentre un anziano era alla guida. L’uomo è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento di un giovane, che lo ha aiutato a uscire dall’abitacolo prima che la vettura affondasse. L’incidente si è verificato durante una manovra. Per cause in corso di accertamento, l’automobile è finita nello specchio d’acqua del porto.

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Finisce in mare con l’auto, i soccorsi

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale della Capitaneria di porto e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti sull’accaduto. Determinante l’intervento del giovane che ha soccorso l’anziano, consentendogli di lasciare l’abitacolo mentre il veicolo stava sprofondando in acqua.

Concluso il salvataggio del conducente, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dell’automobile, riportandola a riva.

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