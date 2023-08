Anziano scomparso nel Messinese: ricerche anche con i droni

Il pensionato Paolo Catanesi si è allontanato da casa venerdì scorso

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Ricerche a tutto campo a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, per ritrovare Paolo Catanesi, un pensionato di 79 anni, scomparso dalla mattina di venerdì 4 luglio dalla sua abitazione, zona Cappuccini. L’uomo, affetto da demenza senile, si è allontanato intorno alle 11 da casa senza più farvi ritorno. Alto, magro, con i capelli bianchi, Catanesi quando è uscito di casa indossava un cappello blu, una camicia grigia, un pantalone marrone e scarpe chiuse blu.

Le ultime tracce risalirebbero appunto a venerdì scorso. Il sistema di video sorveglianza di un negozio di Pozzo di Gotto lo ha inquadrato mentre percorreva via Garibaldi, nei pressi dello store di elettrodomestici Barchitta, con passo spedito. Da quel momento nessuna novità. L’ultima segnalazione lo ha collocato lungo la salita del Carmine.

La nipote: “Siamo preoccupati, aiutateci a trovarlo”

“Siamo preoccupati – racconta la nipote Mara Pirri raggiunta al telefono da LiveSicilia -. Mio nonno è stato visto l’ultima volta dalle telecamere mentre camminava velocemente, una signora l’ha salutato in zona centro storico verso le 17 , nei pressi dell’agenzia di viaggi “Ventucci Viaggi Srl”, in via Operai”. Ieri mattina presto, intorno alle sei, l’ultimo aggiornamento: “è stato visto accanto alla Chiesa di Santa Maria verso la salita del Carmine”.

Le ricerche

Le ricerche sono tuttora in corso. Un elicottero sta sorvolando la vallata del Torrente Idria e le campagne circostanti. La postazione mobile dei vigili del fuoco è posizionata davanti al Municipio da dove vengono coordinate le ricerche. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, anche i volontari del gruppo locale di Protezione civile, dotato anche di unità cinofile.

“Abbiamo affisso annunci con foto in tutta la città, abbiamo mobilitato polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Non hanno trovato ancora nulla. Pensiamo al peggio, forse mio nonno si è sentito male. Anche se soffre di demenza senile, lui fisicamente sta bene. Sono angosciata, anche perché nell’ultimo anno, mio nonno non si è mai spostato senza di noi, non ricorda i nomi. Siamo in tanti a cercarlo. Aiutateci a trovarlo”.

L’appello del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Sulla pagina Facebook del Comune di Barcellona l’Amministrazione comunale ha lanciato un breve appello per estendere ed intensificare le ricerche: “Importante appello – si legge nel post del Comune – Il signore anziano nella foto non è rientrato a casa ed i suoi familiari lo cercano”. Segue la descrizione dell’abbigliamento dell’uomo e l’elenco degli agenti che si sono mobilitati in città per aiutare le ricerche. “La dedizione con cui Vigili del fuoco (ufficio mobile davanti al Municipio, n.d.r.), forze di polizia, Protezione civile e Croce rossa stanno lavorando non ha sosta: fino a tarda notte e fin dalle prime ore del mattino, l’impegno è totale. L’ultimo avvistamento di Paolo si è verificato in una zona specifica, ora sorvolata da droni ad alta definizione per non lasciare nulla al caso”.

I messaggi sui social

In tanti si sono mobilitati in città per aiutare le ricerche. “Non me lo aspettavo”, dice commossa la nipote Mara. “Non si può sparire in questo modo – scrive un utente sui social – Il signor Paolo ha bisogno di tornare a casa; la famiglia è giustamente disperata. Facciamoci comunità, aiutiamo i suoi parenti. Dimostriamo che Barcellona è una città solidale anche con chi è più fragile, che non si gira dall’altra parte. Fosse stato nostro nonno, nostro padre o comunque un nostro parente, non ci avremmo dormito la notte. Aiutiamo la famiglia di Paolo Catanesi: va ritrovato. Non è possibile che sia diventato invisibile. È fuori casa da giorni, non mangia, al freddo, senza la famiglia che se ne prende cura. Bisogna fare tutto il possibile per riportarlo a casa”.

“Una comunità è forte quando si unisce – si legge ancora in un post del Comune -. Non è sufficiente condividere o commentare sui social: facciamo appello a tutta la cittadinanza. Se avete informazioni, se pensate di aver visto qualcosa, se potete semplicemente dedicare un po’ del vostro tempo per dare una mano nelle ricerche… ogni singolo gesto può fare la differenza”.