Anziano scomparso nel Messinese, in corso le ricerche

Sono ore d'ansia: non si hanno sue notizie da mercoledì

MESSINA – Un uomo di 71 anni, residente a Santa Lucia del Mela (Messina), è scomparso lo scorso mercoledì pomeriggio dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto. Le ricerche sono state avviate giovedì.

Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino. L’auto dell’uomo è stata rinvenuta nella zona di San Piero Patti, e le ricerche si stanno attualmente concentrando nell’area circostante. Sono impegnate diverse squadre del soccorso alpino che stanno operando in sinergia con vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, rangers d’Italia e corpo forestale. Secondo il coordinamento disposto dalla Prefettura.