Il pensionato era in stato di ipotermia avanzata

1' DI LETTURA

RIBERA (AGRIGENTO) – Ritrovato l’anziano scomparso ieri sera nella zona di Ribera. L’uomo, un pensionato ottantenne affetto da demenza senile, è stato ritrovato vicino ad un laghetto artificiale.

L’uomo era inzuppato fradicio e in stato di ipotermia in una zona con fitta vegetazione. È stato ritrovato dai carabinieri di Ribera e dai vigili del fuoco di Sciacca ed è stato subito portato in ospedale.