L’apnea internazionale fa tappa a Cefalù: al via la Mediterranea Cup

CEFALÙ (PALERMO) – Al via la quarta edizione della Mediterranea Cup. La competizione di apnea profonda di livello internazionale si terrà a Cefalù, in provincia di Palermo, dal 7 al 10 settembre.

Sono trenta gli atleti in gara. Fra i partecipanti, tra gli altri, ci sono Alessia Zecchini, campionessa del mondo e pluriprimatista, e Martina Binda, che con la quota di – 91 metri ha conquistano il quarto posto nella gara di assetto costante con monopinna ai recenti mondiali di Roatan. Il via alla kermesse, con le dichiarazioni di profondità da raggiungere, insieme a un convegno dal titolo “Mediterraneo in sicurezza”, è fissato per giovedì 7 alle ore 16 presso la sala delle capriate del palazzo municipale.

“Anche quest’anno – dichiara il direttore di gara, Alfonso Alaimo – siamo entusiasti e onorati di gareggiare nelle acque della splendida Cefalù, dove siamo di casa. Ci alleniamo tutta l’estate partendo dal porto di Presidiana e poter condividere i nostri luoghi con campioni che arrivano da ogni dove ci rende felici ed orgogliosi della nostra terra.

“Siamo felici – ha aggiunto il sindaco, Daniele Tumminello – di potere ospitare l’evento di uno sport particolarmente affascinante nel nostro mare. L’apnea riesce infatti a portare l’uomo al limite delle sue capacità ma insegna al contempo l’importanza delle regole e della sicurezza in acqua, grazie ad atleti il cui coraggio e valore va oltre l’aspetto competitivo”.