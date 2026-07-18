Fiamme nell'area verde tra via Gino Zappa e via Luigi Einaudi

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di incendio boschivo dopo essere stato sorpreso mentre appiccava il fuoco alla vegetazione in un’area verde del quartiere Zen, a Palermo. L’intervento tempestivo dei militari e dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati dal Comando provinciale dei carabinieri per prevenire e contrastare i roghi e i reati ambientali che interessano le aree verdi urbane.

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Palermo, incendio in un’area verde dello Zen

L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della Stazione di San Filippo Neri durante un servizio di pattugliamento nel quartiere Zen. I militari hanno notato il quarantanovenne all’interno dell’area verde compresa tra via Gino Zappa e via Luigi Einaudi, mentre stava innescando diversi focolai. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe utilizzato un pezzo di cartone per alimentare le fiamme e incendiare le sterpaglie presenti nella zona.

L’intervento di carabinieri e vigili del fuoco

I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare il quarantanovenne sul posto. Nel corso della successiva perquisizione è stato trovato in possesso di un accendino, ritenuto lo strumento utilizzato per appiccare il fuoco e posto sotto sequestro. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo. Per spegnere i focolai ed evitare che l’incendio si estendesse alla vegetazione circostante è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.