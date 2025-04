Approvata la mozione per la creazione di un Museo dello Sport

La proposta del consigliere azzurro Piermaria Capuana

CATANIA – Nella seduta di ieri il Consiglio Comunale di Catania ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana, per l’istituzione di un Museo Permanente dello Sport Catanese.

“È un traguardo che mi riempie di orgoglio – dichiara Capuana –. Da catanese cresciuto a pane e sport ho sempre creduto che la storia sportiva della nostra città meritasse di essere valorizzata e custodita. Con questa mozione lanciamo una visione chiara e condivisa: creare un luogo fisico, accessibile e permanente dove poter raccontare e vivere le imprese, i valori e le emozioni che lo sport ha regalato a Catania.”

Il Museo, nelle intenzioni, dovrà raccogliere maglie storiche, trofei, fotografie, documenti e testimonianze delle discipline che hanno segnato la storia cittadina: dal calcio alla pallanuoto, dalla scherma al rugby, passando per volley, beach soccer, arti marziali e tante altre discipline sportive. Ma non sarà solo un archivio: sarà uno spazio dinamico, aperto a tutti, dove organizzare mostre tematiche, eventi, attività per le scuole e incontri con atleti.

“L’esperienza ci dice che questa idea funziona – prosegue Capuana –. Le mostre temporanee del 2012 e del 2018-2019 hanno attirato oltre 180.000 visitatori complessivi. Un dato straordinario che dimostra quanta fame di memoria sportiva ci sia nella nostra comunità. Il museo renderà permanente questo patrimonio, con un impatto culturale e turistico di grande valore.”

Il consigliere lancia un appello all’Amministrazione: “Ora serve un passo concreto. Il Sindaco Trantino e l’Assessore allo Sport Parisi possono accogliere questa proposta e farla propria, trasformandola in progetto. Individuando una sede adeguata – magari recuperando uno spazio comunale dismesso – e costruendo un piano gestionale sostenibile, anche grazie a collaborazioni con il mondo sportivo, collezionisti e sponsor privati.”

Capuana garantisce il suo impegno nella fase attuativa: “Io continuerò a lavorare con determinazione affinché il museo prenda forma. Perché lo sport non è solo competizione: è cultura, educazione, identità e coesione sociale. Il Museo Permanente dello Sport Catanese potrà diventare il simbolo di una città che conosce il proprio passato e lo trasforma in orgoglio e visione per il futuro.”