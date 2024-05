Apre a Palermo la galleria “Il Casino delle muse”

Concepito come luogo di incontro, riflessione e confronto

PALERMO – Ha aperto le sue porte “Il Casino delle Muse”, uno spazio espositivo d’arte a 360 gradi dedicato alla pittura, scultura, design e gioielli. Inaugurata, lo scorso fine settimana in via XII Gennaio, questa galleria è stata fondata dal critico d’arte Giuseppe Carli e dalla designer Antonella Cusimano.

È concepita come un luogo d’incontro, riflessione e confronto per un pubblico eterogeneo, sensibile al gusto e alla bellezza, includendo artisti, collezionisti, appassionati di vintage e design d’interni, critici e studiosi. Con un respiro europeo, “Il Casino delle Muse” si propone come una comunità artistica alla ricerca di creatività stimolante. Lo spazio è progettato con eleganza per ospitare opere d’arte, mobili, oggetti di design, gioielli e suppellettili d’autore, rispecchiando il gusto raffinato dei proprietari.

La collezione in esposizione include alcuni dei più rinomati autori del panorama artistico contemporaneo e classico, offrendo una proposta diversificata delle tendenze e delle espressioni artistiche: Mario Schifano, Alberto Gallinani, Eugenio Carmi, Piero Manzoni, Beppe Bonetti, Willow e Max Ferrigno.

Tra gli artisti contemporanei, il Casino delle Muse è fiero di presentare Antikorpo, un talento poliedrico e tatuatore di fama internazionale e alcuni artisti del territorio quali Roberto Fontana, Dalila Belato, Katia Dauccio e Daniela Balsamo, che hanno portato in galleria una ventata di freschezza e innovazione, ciascuno con il proprio stile distintivo che spazia dall’astratto al figurativo, dall’uso audace del colore alla delicatezza del tratto.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Giuseppe Carli – è creare uno spazio dove l’arte possa essere vissuta e apprezzata in tutte le sue forme, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Vogliamo che ‘Il Casino delle Muse’ diventi un punto di riferimento per artisti e appassionati, dove la creatività possa fiorire e trovare nuove strade.”

La galleria offre una selezione di oggetti di design firmati dai grandi nomi della scuola italiana, celebri per la loro innovazione e maestria artigianale: Giò Ponti, Aldo Morbelli, Osvaldo Borsani, Giorgio Rinaldi, Marco Zanuso, Luigi Bandini Buti.

Designer che hanno collaborato con le più importanti aziende di mobili, contribuendo a definire il modernariato italiano come un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Il Casino delle Muse non si limita all’arte visiva e scultorea, ma offre anche una vasta gamma di oggetti di home decor e artigianato europeo che comprende spille, collane, anelli e bracciali, ciascuno un pezzo unico che riflette la maestria e la creatività degli artigiani.

Per chi è alla ricerca di un investimento in opere uniche, la galleria rappresenta una soluzione ideale. Antonella e Giuseppe, con vent’anni di esperienza nel mondo dell’arte e del design, offrono la loro competenza come tramite tra creativi emergenti e amanti dell’arte. Gli artisti interessati a proporre le loro opere possono contattare la galleria inviando una mail a ilcasinodellemuse@gmail.com.

La galleria offre una vasta gamma di servizi, tra cui progettazione d’interni, rendering, stime di opere d’arte, certificati di autenticità e spedizioni in tutto il mondo, rendendo “Il Casino delle Muse” un punto di riferimento per l’arte e il design a Palermo.

“Ci conosciamo da una vita io e Peppe e abbiamo lo stesso senso estetico – racconta Antonella Cusimano – questo progetto nasce da una stima reciproca umana e professionale. Io provengo dal mondo dell’interior design ma avevo bisogno di esprimermi in modo nuovo confrontandomi con artisti e appassionati d’arte”.

La galleria è aperta il lunedì: 16:30 – 19:30, Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì/Sabato: 10:00 – 13:00 e 16:30 – 19:30 Domenica e festivi: chiuso