 Arezzo, distrutta la targa dedicata a Falcone e Borsellino
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Arezzo, distrutta la targa dedicata a Falcone e Borsellino: vandalismo nel parco

mafia e appalti
Il Comune denuncia: “Grave oltraggio alla memoria”.
IL CASO
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1 min di lettura

AREZZO – Atto vandalico nel parco pubblico dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a San Giovanni Valdarno. Ignoti hanno distrutto la targa commemorativa dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, abbattendo il palo di sostegno e rompendo la lastra in marmo con i loro nomi.

“Un gesto grave che rappresenta un oltraggio alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la legalità”, commenta l’amministrazione comunale, esprimendo forte indignazione per un episodio ritenuto estraneo al senso civico della città.

Il sindaco Valentina Vadi presenterà denuncia alle autorità competenti. L’area è dotata di sistemi di videosorveglianza che potrebbero aiutare a individuare i responsabili.

Il Comune ha annunciato che nei prossimi giorni provvederà al ripristino della targa. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

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