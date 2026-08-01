Arisa in Sicilia con due appuntamenti live: il 2 agosto a Zafferana Etnea, il 3 a Palermo

L'artista si esibirà sulle note di alcuni dei suoi brani più celebri

PALERMO – Dopo il successo del debutto con le date première di Roma e Milano, entrambe sold out, ha preso ufficialmente il via il 13 giugno il tour estivo di Arisa, in programma nelle location a cielo aperto più belle d’Italia.

Tra le date che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto, il tour farà tappa in Sicilia con due appuntamenti live.

Il primo sarà domenica 2 agosto 2026 a Zafferana Etnea (CT), all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana. Lunedì 3 agosto, Arisa si esibirà a Palermo, sul palco del Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest Palermo.

Gli spettacoli sono organizzati da Puntoeacapo Srl in collaborazione con BM Produzioni Musicali e Quintosol.

Il concerto di Arisa è molto più di uno spettacolo musicale: è un viaggio autobiografico sull’identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. Costruito come un racconto musicale che accompagna il pubblico attraverso le diverse sfumature della sua identità artistica e personale, lo spettacolo si apre con una vera e propria “nuova pelle”, affidata ai brani più recenti contenuti nel suo ultimo album Foto Mosse: un inizio che introduce immediatamente il nuovo corso musicale dell’artista e che trova il suo primo ponte con il passato nell’arrivo di Sincerità, simbolo degli esordi e primo grande momento condiviso con il pubblico.

Il live entra poi nel cuore emotivo del nuovo album con una sezione più intima e introspettiva, in cui brani come Cime Tempestose, Benedetti Amanti, Foto Mosse e Nuvole si intrecciano a uno dei brani più amati del suo repertorio, La Notte. È il momento della vulnerabilità, dei ricordi e delle domande che attraversano il percorso artistico e umano di Arisa.

Lo spettacolo prosegue con una parte più personale e diretta, in cui Il tuo profumo, Non mi mancherai e Arrivederci raccontano le ferite, le separazioni e la ricerca della propria verità, prima di lasciare spazio a una progressiva rinascita. Con Vento tra le braccia, Lonely Boy e Controvento il live cambia energia e si apre a una dimensione più luminosa, celebrando la forza di ricominciare e la capacità di trasformare le fragilità in consapevolezza.

Nella parte finale il concerto si trasforma in una vera esperienza collettiva: il dialogo con il pubblico, il momento a sorpresa condiviso ogni sera e l’arrivo di Magica Favola, Canta Ancora e Meraviglioso Amore Mio accompagnano il pubblico verso un finale che mette al centro la luce, la gratitudine e il senso di appartenenza. A chiudere lo spettacolo è Rugiada, ultimo singolo dell’artista, eseguito in mezzo al pubblico come un ultimo abbraccio collettivo prima dei saluti finali.

Sul palco insieme ad Arisa è presente una formazione composta da Martina Zaghi (cori e chitarra acustica), Pasquale Auricchio (cori), Fabio Dalè (basso e direzione musicale), Carlo Frigerio (tastiere e direzione musicale), Donato Emma (batteria), Christian Lavoro(chitarra), Giuseppe Barbera (pianoforte), insieme alla sezione d’archi composta da Tommaso Losito (violoncello), Alessia Giuliani(viola) e Ribecca Crosetti (violino). La direzione creativa dello show è affidata a Silvia Violante Rouge, mentre set e light design sono curati da Davide Pedrotti e Jordan Babev per Blearred, contribuendo a costruire un live pensato come un’esperienza immersiva, emotiva e visivamente riconoscibile.

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Dopo l’estate, il percorso live di Arisa continuerà nei teatri di tutta Italia con una nuova serie di appuntamenti in programma il prossimo autunno, dove il racconto musicale dello show troverà una dimensione ancora più intima, emotiva e teatrale.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su puntoeacapo.uno, ticketone.it e nei punti vendita abituali.