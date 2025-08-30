Arisa a Taormina, l’appello per la pace emoziona il pubblico

"Ogni bomba spegne storie, legami, sogni"

Giovedì 28 agosto Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, ha incantato il pubblico del Teatro Antico di Taormina. Nel corso del concerto, la cantante lucana ha presentato un brano inedito dal titolo “Nuvole” che parla di un amore tossico. Prima di intonare la canzone “Pace”, ha invece lanciato un appello in relazione al conflitto israelo-palestinese.

“La prossima canzone si chiama Pace – ha esordito – In questi tempi la parola pace è un po’ anacronistica. Eppure è proprio questo contrasto che ci ricorda quanto ne abbiamo bisogno. Perché se oggi la pace appare lontana, è nostro dovere continuare a pronunciare il suo nome, a cantarla e a cercarla”.

Arisa incanta il pubblico di Taormina non solo con la voce

“La pace non è soltanto assenza di guerra – ha argomentato Arisa – È la possibilità per un popolo di vivere, di crescere, di custodire la propria cultura. Quando la pace manca, non muoiono soltanto uomini, donne e bambini: vengono cancellati villaggi, distrutti monumenti, ridotti al silenzio libri, canzoni e tradizioni”.

“È quello che accade oggi anche in Palestina – ha sottolineato – dove insieme alle vite vengono ferite la memoria e la dignità di un popolo antichissimo. Ogni bomba non colpisce solo le case, ma spegne storie, legami, sogni”.

“Offriamo a noi stessi e ai nostri figli un mondo migliore”

“Per questo cantare Pace non è un gesto retorico, ma un atto necessario – ha aggiunto tra gli applausi del pubblico – perché la pace è vita, è futuro, è l’unico linguaggio universale capace di salvare l’umanità.

“E forse noi nel nostro piccolo, possiamo cominciare a ricostruirla dalle piccole cose: dalle nostre famiglie, dai nostri amici, dal modo in cui scegliamo di stare insieme ogni giorno”, ha suggerito.

“Facciamo in modo che la pace diventi un verbo. Facciamo la pace, ogni giorno, per offrire a noi stessi e ai nostri figli un mondo migliore”, ha concluso l’artista.