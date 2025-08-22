Armi detenute illegalmente e droga nascosta in casa: arrestato

Aveva anche costruito un fucile artigianale

PARTINICO (PALERMO) – I carabinieri di Partinico hanno arrestato un 54enne nativo di Borgetto, accusato di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione svolta all’interno dell’appartamento dell’uomo con l’ausilio del cane Dru, ha permesso di rinvenire all’interno di uno zaino, un fucile da caccia calibro 9 con matricola leggibile e canne mozze; arma risultata dai successivi accertamenti oggetto di furto.

Nel ripostiglio, nascosti tra i vari oggetti, è stato trovato un altro fucile doppietta calibro 9 sempre con canne mozze e privo di matricola, 32 munizioni di vario calibro e, all’interno di una scatola di scarpe, 23 grammi di marjuana già suddivisi in dosi.

L’attività di ricerca estesa anche ad una stalla in uso all’indagato ha permesso di rinvenire nei pressi di un albero, occultata sotto delle pietre, un’arma clandestina. L’indagato con dei tubi in ferro e chiavi inglesi, aveva costruito un fucile artigianale risultato idoneo allo sparo e carico con una cartuccia calibro 9.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa della convalida, il 54enne è stato trasferito presso la casa circondariale Pagliarelli. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo e al 54enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.