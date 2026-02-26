Arpa, prorogati i contratti del personale del progetto sulla qualità dei corpi idrici

L'assessore Savarino: "Assicuriamo stabilità e continuità alle competenze professionali maturate"

PALERMO – “Proseguiamo con determinazione nel percorso di tutela e miglioramento della qualità dei nostri corpi idrici, assicurando stabilità alle attività e continuità alle competenze professionali maturate. La salvaguardia dell’ambiente rappresenta una priorità strategica per il governo regionale”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, che ha appena disposto la proroga al 30 novembre 2026 dei contratti del personale dell’Arpa Sicilia attualmente impegnato nel progetto negli interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici, per l’attuazione della linea di finanziamento del Piano operativo ambiente Fsc 2014-2020, linea di azione 2.3.1.