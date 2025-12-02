Arrestato Baiardo: ha ricevuto una persona nella casa di Palermo

Misura eseguita nel tribunale di Firenze

FIRENZE – Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna, uomo di collegamento dei fratelli Graviano al nord, è stato arrestato oggi nel tribunale di Firenze per aver violato una prescrizione imposta con gli arresti domiciliari: avrebbe ricevuto, questa l’accusa, una persona nella sua abitazione a Trabia (Palermo).

Arrestato Baiardo

La misura gli è stata notificata nel pomeriggio al termine dell’udienza preliminare in cui è imputato per favoreggiamento personale e calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cerasa Giancarlo Ricca, entrambi reati aggravati dall’agevolazione mafiosa.

All’udienza preliminare si è costituito parte civile il giornalista Massimo Giletti con l’avvocato Antonio Ingroia. Il difensore di Baiardo, l’avvocato Roberto Ventrella, ha sollevato due eccezioni sulle quali deciderà domattina il gup Fabio Gugliotta prima di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla Dda fiorentina.