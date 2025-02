Arrestato in Bulgaria il nipote di Tano Badalamenti: latitante da due anni

Poliziotti e carabinieri lo hanno scovato a Sofia

Si nascondeva a Sofia in Bulgaria. Gaspare Ofria aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023 quando è diventata definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere.

Polizia e carabinieri hanno arrestato il nipote del boss di Cinisi Gaetano Badalamenti, mandante dell’omicidio di Peppino Impastato. Due anni fa era stato condannato a scontare un cumulo di pene per bancarotta fraudolenta in concorso, uso illecito di carte di credito e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Gli investigatori coordinati dalla Procura di Genova, hanno pedinato i familiari per mesi. Dopo la convalida dell’arresto dall’autorità giudiziaria bulgara Ofria è stato tradotto in Italia in aereo.