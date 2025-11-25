Indagine della Dda di Catania

VITTORIA (RAGUSA) – Dalle prime ore di oggi i carabinieri della compagnia di Vittoria e la squadra mobile della polizia di Ragusa stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal gip del Tribunale di Catania – a carico di 14 indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi.

L’indagine è coordinata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia della procura di Catania.

