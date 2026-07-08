L'inchiesta parte da Catania

CATANIA – Sette persone in arresto da parte della polizia del Centro operativo per la sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Cncpo, nell’ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.

L’inchiesta della procura di Catania

Nell’ambito dell’inchiesta della procura distrettuale etnea sono sotto indagine complessivamente trenta persone. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre cento operatori della polizia postale impegnati nella esecuzione di perquisizioni personali e informatiche.

Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile. In alcuni casi ci sono bambini abusati in età infantile. L’identificazione degli utenti che scambiavano le immagini e i video, sottolinea la procura di Catania, ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e di riscontri investigativi. Acquisiti anche dati all’estero.

Indagati in 17 città italiane

Cinque degli arrestati risiedono in provincia di Catania, gli altri due in quelle di Frosinone e di Potenza. Nell’inchiesta sono indagate persone residenti in 17 diverse città italiane. Perquisizioni sono state eseguite a Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli indagati sono tutti uomini e di varie estrazioni sociali. Tra questi studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, di tutte le aree geografiche italiane e con un’età compresa tra i 19 ed i 59 anni.

In corso l’identificazione delle vittime

Il materiale rinvenuto e sequestrato a tutti gli indagati nel corso delle perquisizioni, spiega la procura di Catania, è al vaglio degli investigatori, per ulteriori approfondimenti finalizzati a confermare il quadro indiziario, acquisire ulteriori elementi a carico di soggetti ancora ignoti nonché ad identificare le piccole vittime.