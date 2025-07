Migranti, scoperta una rete internazionale: maxi blitz

Indagini della Dda di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Blitz contro il traffico di migranti in Calabria. In corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione internazionale coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ed eseguita dal Servizio centrale operativo della polizia e dalla squadra mobile reggina. Sono 25 i cittadini stranieri destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e 43 gli indagati in stato di libertà.

L’indagine sul traffico di migranti

In totale 68 i soggetti accusati di far parte di una rete internazionale di trafficanti di migranti articolata su quattro associazioni organizzate per curare tutte le fasi della traversata dei clandestini lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dai porti della Turchia fino alle coste della provincia reggina.

