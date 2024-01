Veterano del crimine con precedenti penali dagli anni '90

ROMA – Arrestato il famoso ladro che svaligiava le case a volto scoperto. Un uomo di 62 anni, noto per la sua straordinaria capacità di scassinare porte blindate, è stato recentemente arrestato nel quartiere Trieste-Salario, nella zona nord di Roma. Conosciuto come il “Fantasma delle Porte Blindate”, l’uomo aveva terrorizzato il quartiere svaligiando numerose abitazioni e guadagnandosi una certa notorietà tra i residenti.

Svaligiava le case in tranquillità: come è stato incastrato

Numerose segnalazioni da parte dei cittadini su gruppi facebook locali hanno portato alla scoperta dell’identità del ladro. L’arresto è stato effettuato da un agente di polizia del commissariato di Vescovio, il quale è stato informato da una conoscente della presenza dell’uomo sospetto, somigliante alle immagini postate online.

L’individuo, è un veterano del crimine con precedenti penali, svaligiava case dagli anni ’90 per furti in appartamento. I suoi strumenti del mestiere includono attrezzi specializzati come sondini, “spadini” e chiavistelli, che gli hanno permesso di agire indisturbato per anni.

I furti dell’uomo erano concentrati nei quartieri Trieste, Salario e Africano, e includevano appartamenti e studi legali. Grazie alle telecamere di sicurezza e ai sistemi antifurto, è stato possibile raccogliere immagini chiare del ladro, che operava sempre a volto scoperto.

L’arresto è avvenuto dopo un rocambolesco inseguimento, iniziato quando gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di fuggire saltando dalla finestra di un’abitazione. Addosso gli è stata trovata la refurtiva dell’ultimo furto, insieme a un kit di attrezzi per lo scasso, tra cui chiavi artefatte, una torcia tascabile e un paio di guanti in tela bianca.



