Arriva il caldo estremo: venerdì bollino rosso in due città siciliane

Lo indica il bollettino diffuso dal ministero della Salute

ROMA – L’estate si annuncia con il primo bollino rosso per il caldo, previsto domani a Perugia, e seguito venerdì 21 giugno da altri otto bollini rossi, che vede anche le città di Palermo e Catania, loro malgrado, coinvolte. Lo indica il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute sul suo sito.

Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l’arrivo di ondate di calore “con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, si legge sul sito del ministero.

Dove ci sarà il bollino arancione

Per domani, giovedì 20 giugno, si prevedono 15 città di 10 regioni con il bollino arancione, che indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Nel Lazio hanno il bollino arancione Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo; in Sicilia Catania e Palermo, e poi Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Napoli, Pescara, Reggio Calabria.

Venerdì 21 si prevedono otto città da bollino rosso, quattro delle quali si trovano nel Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma); le alytre città sono Ancona, Campobasso, Palermo, e Perugia.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.