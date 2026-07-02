Arriva il maltempo, 16 le città con bollino verde

Le alte temperature lasceranno tregua per qualche giorno

ROMA – Arriva il maltempo, si abbassano le temperature e tornano a comparire i bollini verdi nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano l’assenza di rischio caldo per tutta la popolazione. Oggi sono 6 – su 27 città monitorate dal ministero – e aumenteranno a ben 16 domani, per poi crescere ancora sabato a 18.

Le città con il bollino verde

‘In verde’, oggi sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone e Viterbo. All’elenco domani si aggiungeranno Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Sabato nella lista dei comuni con assenza di rischio caldo entreranno Ancona, Napoli e Pescara mentre Cagliari passerà dal bollino verde a quello giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore).

Di bollini rossi (massimo rischio caldo per tutta la popolazione) se ne contano solo due, per la giornata odierna: Catania e Reggio Calabria. Praticamente assenti anche i bollini arancioni (rischio caldo per i più fragili): se ne registra solo uno, Messina, sempre oggi.

Tra i grandi centri urbani, Roma, Genova, Palermo e Perugia sono da bollino giallo tutti e tre i giorni considerati, Napoli lo è oggi e domani mentre Torino e Bologna lo sono solamente oggi. Con il ritorno, previsto nel fine settimana, del sole e del caldo, ovviamente i bollini arancioni, se non addirittura rossi, potrebbero tornare ad aumentare.

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