Arriva la 5^ Cronosprint Città di Collesano, tutte le info

Tanti pretendenti ma un solo vincitore

1' DI LETTURA

COLLESANO (PA) – Manca poco alla Cronosprint di Collesano: 380 metri di pavé, una salita molto complicata, tanti pretendenti ma un solo vincitore. Il prossimo 9 luglio andrà in scena la 5^ Cronosprint città di Collesano – 2^Trofeo Rosario Rotondo.

REGOLAMENTO

Alla gara sono ammessi tutti gli iscritti alla FCI e a tutti gli EPS. Per coloro che non fanno parte di nessun ente di promozione sportiva potranno iscriversi presentando un certificato medico agonistico in corso di validità. Sono ammesse mtb, bdc e gravel. I partecipanti partiranno uno per volta progressivamente secondo il numero di pettorale assegnato e affronteranno per due manche il percorso di 380 m di pavé in salita con una pendenza che varia dal 5% al 15%. Il miglior tempo sarà utilizzato per stilare la classifica dalla quale saranno premiati:

I primi tre classificati per ogni categoria Mtb

Junior sport (17/18 anni);

Woman 1 (17/29 anni);

Élite sport (19/29 anni);

Woman 2 (da 30 anni in poi);

Master 1 (30/34 anni);

Master 2 (35/39 anni);

Master 3 (40/44 anni);

Master 4 (45/49 anni);

Master 5 (50/54 anni);

Master 6 (55/59 anni);

Master 7 e Master 8 unica categoria (60/oltre 65)

Saranno premiati Inoltre in un’unica categoria i primi tre classificati in bdc. La gara di svolgerà in due manche. Ogni partecipante quindi effettuerà due volte la prova. Dalla somma dei due tempi ottenuti verrà stilata una classifica. Gli atleti che faranno registrare i migliori quattro tempi in assoluto si sfideranno in due semifinali:

1^ tempo VS 3^ tempo

2^ tempo VS 4^ tempo

I vincitori delle due semifinali si sfideranno nella finalissima che decreterà il vincitore del “2^ Trofeo Rosario Rotondo”. Per gli iscritti alla FCI iscrizione al fattore K.

TROFEO EBIKE

La gara di svolgerà sempre in due manche. Ogni partecipante quindi effettuerà due volte la prova. Dalla somma dei due tempi ottenuti verrà stilata una classifica. Saranno premiati i primi tre classificati.

Per le iscrizioni consultare il sito: https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/crono-sprint-di-collesano/