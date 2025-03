Arriva “Sarday 2025”, a Mondello si parla di mare e alimentazione

L'iniziativa dall’associazione MarcoSacchi

PALERMO – Al via il Sarday 2025, il 14 ed il 15 marzo, la manifestazione su mare, salute, ambiente e alimentazione sana organizzata nel borgo marinaro di Mondello dall’associazione MarcoSacchi.

Centrale sarà la prevenzione a trecentosessanta gradi, con un approccio ‘circolare’ che coniuga salute umana, animale, ambientale in ‘modalità one health’ per affrontare le sfide sociosanitarie e dunque economiche che anche i cambiamenti climatici impongono.

L’edizione 2025 avrà come titolo Sarday “aria-terra-mare in salus” e si articolerà in due giornate. La parte formativa si svolgerà il 14 marzo a partire dalle 8,30 presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello e includerà più sezioni. Una tavola rotonda su ambiente e salute, alla quale gli amministratori regionali, i comuni, università, Arpa ed esperti del settore daranno un contributo con interventi sia sulle conseguenze dell’inquinamento sulla salute delle alte e basse vie respiratorie, sia sull’apparato cardiovascolare, sul microbiota intestinale ed anche sulla nostra pelle.

Andrà in scena poi la Sicilia regione enogastronomica europea 2025 ed il progetto Fishistory sui cibi consumati a Palermo dal 1400 al 1900. Si parlerà degli ingredienti base per uno stile di vita salutare, dai grani agli oli siciliani ed i relativi risvolti sulla salute.

Contestualmente nella piazza di Mondello, che ospiterà l’esposizione di barche e attrezzi da lavoro dei pescatori di Mondello, uno staff di medici sarà a disposizione per rilevare, attraverso parametri ematici (assetto glicemico e lipidico), BMI e valori pressori, l’eventuale coesistenza di fattori di rischio per sindrome metabolica che aumentano il rischio cardiovascolare. Saranno quindi date indicazioni dietetiche: tali rilevazioni saranno disponibili per i medici di famiglia. Continua quindi il progetto “un mare di salute” , grazie anche alla collaborazione del Rotary club Mondello, per la rilevazione dei fattori di rischio cardiovascolare con il coinvolgimento attivo delle persone alla prevenzione anche con uno screening sull’Artrite Reumatoide/Psoriasi e del Tumore del colonretto.

Per l’occasione ci si potrà immergere con il ‘magico’ Igloo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale che offrirà la straordinaria opportunità di esplorare virtualmente il mare in ogni dimensione.

ll 15 marzo dalle 9 focus sulle amministrazioni e le politiche ambientali, con interventi dell’Arpa e degli amministratori comunali di Palermo, Ustica e di Isola delle Femmine. Partirà dunque “il mare in onda” seconda edizione con foto, filmati e relazioni mirati a promuovere in modo innovativo la tutela dell’ambiente e quindi della salute. Per il progetto ‘Il mare visto dai bambini’ saranno inoltre esposti gli elaborati delle scuole elementari del Plesso Partanna-Mondello dedicati alla salvaguardia del mare perché “Amare il mare è per sempre!” .

Rosalba Muratori, presidente dell’associazione MarcoSacchi commenta: “Quando c’è un campionato difficile ma vuoi raggiungere un obiettivo hai bisogno di allenatore e staff, compreso il preparatore atletico, coesi ed in grado di trasmettere agli atleti non solo le regole ma anche passione, motivazione e determinazione per vincere. Il campionato mondiale per “Salute & Protezione Ambientale” è sicuramente difficile ma se i vari campionati nazionali a cominciare da quelli regionali sono affrontati da giocatori consapevoli e motivati sarà tutta un’altra storia Sostenibile. Salute, mare, alimentazione, informazione e prevenzione: Sarday è un evento, una squadra, che punta a raccogliere queste sfide e vincere il ‘campionato”.