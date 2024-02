Ars, Daidone resta deputato: la Corte d’appello accoglie il suo ricorso

La decisione dei giudici

PALERMO – La Corte d’Appello di Palermo ha accolto il ricorso presentato dal deputato regionale Dario Daidone: l’attuale presidente della commissione bilancio resta, dunque, al suo posto.

La vicenda

Lo scorso anno, invece, il Tribunale aveva accolto il precedente ricorso presentato da Carmelo Nicotra, anch’egli candidato in FdI alle scorse elezioni Regionali, e che verteva sulla contestazione a Daidone, fra l’altro, di non essersi dimesso per tempo dall’incarico ricoperto in Irfis fino a luglio 2022, azienda partecipata dalla Regione, risultando così ineleggibile.

Daidone aveva spiegato che anche se presentate abbondantemente nei termini, la colpa del ritardo nella registrazione delle proprie dimissioni presso il Registro delle imprese era da attribuire a ragioni di protocollo che esulavano dalla propria volontà.

Questa mattina, come detto, arriva la decisione della Corte d’Appello che conferma il seggio al deputato.

Scrive il presidente Giovanni D’Antoni: “La prova della cessazione – il cui onore incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile – può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l’eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata”.

Per la Corte, quindi, le dimissioni di Dario Daidone giunte alla fine del luglio 2022 rientrano pienamente nei tempi stabiliti dalla legge.