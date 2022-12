Ars, De Luca show in aula: “Ansia da prestazione, cambiate viagra”

Disco verde per i primi due articoli del ddl sulle variazioni di bilancio.

PALERMO – Ars. disco verde per i primi due articoli del ddl sulle variazioni di bilancio, la conferenza dei capigruppo accoglie l’emendamento aggiuntivo al testo finalizzato a prorogare i contratti del personale amministrativo Covid fino al 28 febbraio. Non passano invece altri due emendamenti: uno relativo alla gestione dell’emergenza migranti a Lampedusa, l’altro di sostegno per i laboratori di analisi privi dei requisiti di accreditamento.

La seduta è al momento sospesa. Le prime battute della seduta sono state scandite da un duro botta e risposta tra l’assessore all’economia Marco Falcone e l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il deputato sferra un attacco “colorito” a Falcone sul mancato rispetto del cronoprogramma: “La delibera di giunta sull’esercizio provvisorio la volete fare domani, andava fatta il 15 dicembre. Il governo ha fatto cilecca, aveva ansia da prestazione: deve usare un viagra diverso”, tuona il leader di Sicilia Vera.

“Ho cercato sul sito fino a poco fa – dice – e dei testi promessi dal governo non c’è traccia”. Falcone interviene per rassicurare l’aula e il deputato che aveva detto di non avere trovato traccia sul sito della Regione del ddl sul bilancio annunciato ieri. “Ieri abbiamo pubblicato il ddl di bilancio e stabilità, “Basta digitare su Google ‘delibera giunta Regione Siciliana’ e avrebbe trovato tutto”, spiega l’assessore chiedendo e ottenendo la convocazione della conferenza dei capigruppo per inserire tre emendamenti aggiuntivi.