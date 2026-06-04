 Ars, Forza Italia perde pezzi: De Leo passa al Gruppo Misto
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Il parlamentare motiva la scelta con ragioni di coerenza politica dopo le recenti elezioni amministrative di Messina
PALAZZO DEI NORMANNI
di
1 min di lettura

PALERMO – Il deputato regionale Alessandro De Leo ha lasciato Forza Italia e il relativo gruppo parlamentare all’Ars, aderendo al Gruppo Misto. Il parlamentare messinese motiva la scelta con ragioni di coerenza politica dopo le recenti elezioni amministrative di Messina, denunciando presunte irregolarità nella gestione del partito e l’assenza di risposte da parte dei vertici regionali.

“Ho scelto la strada della trasparenza e della denuncia”, afferma De Leo, che rivendica la decisione come un atto di rispetto verso gli elettori.

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