Ars, Forza Italia resta spaccata in due: decisi i nomi dei due gruppi

Legittimisti vs Schifaniani. Il presidente Galvagno ne prende atto.

Palermo. Forza Italia rimane spaccata in due gruppi all’Assemblea regionale siciliana. Il gruppo Fi1, come era stato denominato dopo la seduta d’insediamento e che fa riferimento al governatore Renato Schifani con capogruppo Stefano Pellegrino, cambia denominazione: si chiama “Fi all’Ars”. A comunicarlo in aula è stato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. L’altro gruppo Forza Italia fa riferimento al coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, che nei giorni scorsi aveva rivendicato nome e simbolo in qualità di rappresentante legale del partito in Sicilia: capogruppo è il deputato Michele Mancuso.