“Ars Nova” compie 50 anni, festeggia con un concerto gratuito venerdì 31 maggio

Si terrà nell'atrio della Facoltà Teologica di Sicilia al Cassaro

PALERMO – Venerdì 31 maggio alle 21, nello splendido atrio della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia al Cassaro presso la villa Bonanno di Palermo si terrà il concerto gratuito e aperto a tutti di Akrabrass, ensemble di ottoni nato nel 2023, composto da giovani talenti siciliani.

Il loro repertorio è variegato e va dal classico al contemporaneo. Il concerto conclude la rassegna di tre appuntamenti promossa da Womanity APS d’intesa con Ars Nova e rientra tra le iniziative del cinquantesimo anno dalla fondazione dell’Ars Nova Associazione Siciliana per la Musica da Camera.

Sono diversi gli attori che hanno deciso di contribuire a questo speciale evento: Significa Palermo ETS, l’associazione Cassaro alto e il Comitato delle Amiche devote di Santa Rosalia (tra gli altri), insieme alla Facoltà Teologica di Sicilia.

“Tempo di musica nella città storica di Palermo”, questo il nome dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e punta alla valorizzazione delle risorse territoriali dei quartieri storici e al coinvolgimento attivo dei cittadini.

“Il messaggio che ci piacerebbe lanciare con questo concerto – spiega Giulio Pirrotta, presidente di Ars Nova – è quello di sollecitare l’attenzione della cittadinanza verso quella parte della città che seppur centrale è al tempo stesso periferia, e riassume i caratteri di bellezza del patrimonio artistico e culturale di questa città con il bisogno di costante impegno della comunità per provare a contribuire a risolvere le difficoltà quotidiane e per costruire una migliore qualità del futuro”.

L’ensemble Akrabrass è formato da Carmelo Sinatra e Massimo Sapienza alle trombe, William Ferlita al trombone, Michele Spadaro al corno e Davide Scaglione all’euphonium.

Programma di venerdì 31 maggio: J. Gribben O Danny Boy J. M. Damase For Five M. Arnold Quintet for brass S. Kompanek Killer Tango J. Iveson Frere Jacques L. Bernstein West Side Story medley S Kompanek La Cumparsita I. Berlin Puttin On The Ritz.