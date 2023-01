Ars, Pd denuncia: “Manca il Def e si blocca tutto”

Le ultime da Palazzo.

1' DI LETTURA

PALERMO – Passo falso del governo regionale. L’esecutivo dimentica di approvare il Def, documento indispensabile per l’approvazione della legge di stabilita. Questo comporta che slittano tutti i termini dei i lavori d’aula previsti dalla road map approntata dall’esecutivo. Conti alla mano, la partita non potrà essere chiusa prima della dopo l’otto di febbraio. Duro il commento del deputato del Pd Mario Giambona. “Il governo regionale è nel pallone al punto che dimentica di approvare il Def, un documento finanziario indispensabile per avviare l’esame della manovra: il risultato? I lavori dell’Ars sono paralizzati, le convocazioni delle commissioni sono state annullate e slitta dunque l’intero calendario della sessione di Bilancio. Anche l’esercizio provvisorio, che il governo inizialmente aveva richiesto per un mese, è invece per due mesi fino a febbraio”, dice a margine della seduta d’aula. Un emendamento, concordato dai gruppi di maggioranza all’Ars, estenderà infatti a due mesi l’esercizio provvisorio, con scadenza dunque al 28 febbraio.