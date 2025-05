Ars, Alessandro Porto prende il posto di Giuseppe Castiglione

“Sono consapevole dell’importanza dell’incarico", spiega il neo deputato

CATANIA – Alessandro Porto, assessore alla Polizia municipale e alla Protezione civile del Comune di Catania, è da oggi pomeriggio parlamentare regionale. La Commissione verifica poteri dell’Ars ha dato il via libera all’insediamento dell’esponente autonomista. Prende il posto di Giuseppe Castiglione che in ottemperanza alla legge Severino è stato sospeso (ma non decaduto) dall’incarico dopo essere stato invischiato nell’inchiesta Mercurio. Castiglione dovrà difendersi dalle accuse di “voto di scambio politico-mafioso”.

Alessandro Porto – primo dei non eletti nel collegio etneo della lista Popolari e Autonomisti – dovrà dimettersi da assessore comunale per dedicarsi interamente al ruolo di deputato regionale, così come disposto dalla legge. Oggi, come detto, il giuramento e l’insediamento tra gli scranni di Sala d’Ercole a Palermo.

“Sono consapevole dell’importanza dell’incarico che ho assunto oggi grazie ai tanti cittadini della Provincia di Catania che hanno scelto di darmi fiducia. Mi impegno ad esercitare il mio mandato con l’impegno di dare voce a tutti i siciliani”, spiega a LiveSicilia il neo deputato Porto.