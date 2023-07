Ars, prove di dialogo maggioranza-opposizione sul Collegato Bis

Movimento cinque stelle critico

PALERMO – Prove tecniche di pacificazione tra maggioranza e opposizione. Il tavolo sul quale si gioca la partita è quello del Collegato bis, ddl che racchiude un insieme di norme, sia ordinamentali che di spesa. Tiene anche l’accordo tra maggioranza e opposizione, prova ne sia il fatto che Sala d’Ercole ha approvato nella tarda serata di ieri le prime norme del ddl e che governo ha superato per due volte lo scoglio del voto segreto.

M5s all’attacco sul collegato bis

“Schifani ancora una volta assente, evidentemente si vergogna dei testi che il suo governo porta in aula – dice il capogruppo M5s Antonio De Luca -. Abbiamo aspettato a lungo questo collegato bis e alla fine non c’era praticamente nulla per i siciliani. Il paradosso è che hanno trovato 600 mila euro per le sagre, ma non hanno previsto nulla per i Comuni, che in questo momento hanno pure difficoltà a pagare le bollette. Ci avviciniamo a grandi passi verso il compimento del primo anno di legislatura e ancora aspettiamo che il governo batta un colpo. Finora le promesse fatte in campagna elettorale sono rimaste tutte sulla carta”.

Fari puntati sulla commissione Bilancio

Oggi la commissione Bilancio assemblerà gli emendamenti aggiuntivi, frutto della trattative andate avanti nel pomeriggio di martedì, tra maggioranza e minoranze, in un maxi-emendamento. I lavori l’aula riprenderanno alle 16:30.