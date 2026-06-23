Ars, relazione annuale di Schifani: la data

L'annuncio dell'assessore Aricò e il resoconto della seduta

PALERMO – “Il governo dà la propria disponibilità ad essere presente in aula il prossimo 21 luglio”. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Alessandro Aricò, che ha anche la delega ai rapporti con il parlamento, intervenendo in aula all’Ars.

Ars, la data della relazione di Schifani

All’inizio della seduta di oggi Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, aveva chiesto alla presidenza il rispetto della norma che prevede l’annuale relazione in aula sul programma di governo da parte del presidente della Regione.

Il presidente di turno Nuccio Di Paola ha invitato Aricò a contattare Renato Schifani, e dopo il colloquio telefonico ha comunicato la data di martedì 21 luglio.

Estese alle cooperative le agevolazioni Crias

Via libera dell’Assemblea Regionale Siciliana alla norma che estende alle società cooperative le agevolazioni già previste per le imprese artigiane attraverso il fondo Crias. La disposizione modifica l’articolo 88 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 e consente anche alle cooperative di accedere agli strumenti di sostegno destinati agli investimenti produttivi, con abbattimento dei costi del finanziamento e contributi a fondo perduto.

“Con l’approvazione di questa norma – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – manteniamo un impegno preciso assunto con il mondo della cooperazione siciliana e rafforziamo una parte fondamentale del sistema economico dell’Isola. Le cooperative rappresentano un modello di impresa capace di creare occupazione, generare sviluppo e garantire coesione sociale nei territori. Abbiamo voluto intervenire per eliminare una disparità e mettere a disposizione delle società cooperative gli stessi strumenti che hanno consentito alle imprese artigiane di crescere e investire”.

“La Sicilia – aggiunge l’assessore – ha bisogno di un sistema produttivo sempre più forte e competitivo. Per questo continuiamo a costruire politiche che accompagnino le imprese nei loro programmi di sviluppo, favorendo investimenti, modernizzazione e crescita occupazionale. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessuna realtà produttiva sia lasciata indietro”.

Continui blackout all’Ars, seduta rinviata

Nel corso del pomeriggio di oggi la seduta dell’Ars è stata sospesa più volte per improvvisi blackout. All’ordine del giorno c’era l’esame di un ddl in materia di energia e attività produttive.

Intorno le 18, dopo l’ennesima interruzione della corrente elettrica a Palazzolo dei Normanni, il presidente di turno Nuccio Di Paola ha rinviato la seduta a domani alle 15.