Articolo Uno al Pd: bene il no al modello Draghi, Barbagallo ci convochi

Le parole di Pippo Zappulla, segretario regionale del partito del ministro Speranza

PALERMO – “Apprendo con piacere che la direzione regionale del Pd esclude possibilità di intesa con Miccichè e FI. Mi permetto solo di dire che invece di lanciare messaggi agli altri si mettano d’accordo con Barbagallo. Chi ha provato, infatti, a verificare possibilità di intese e accordi vari è apparso proprio Barbagallo. E questo sia sulle regionali che sulle amministrative di Palermo. Per noi della sinistra siciliana il concetto di campo largo aveva e ha il solo significato di estendere l’alleanza al M5s e alle associazioni e movimenti”. Lo dice Pippo Zappulla, segretario regionale di ArticoloUno.

“Non abbiamo mai preso in considerazione per incompatibilità politica, valoriale ed etica con pezzi e partiti del centrodestra, escludendo sempre modelli Ursula o Giuditta – aggiunge – Quindi dopo la direzione regionale del Pd mi aspetto che il suo segretario regionale finalmente rompa l’immobilismo attendista e gli incontri di retrobottega e convochi il tavolo regionale per fissare intesa, candidati ed eventuali primarie per la Presidenza della Regione siciliana”.

