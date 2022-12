Artigianato in fiera: Tamajo, ruolo centrale imprenditori veri e seri

"L'energia, la passione, i colori della Sicilia, stanno coinvolgendo i visitatori". Così l'assessorato regionale alle Attività Produttive

“Con il presidente Schifani stiamo riscontrando che l’energia, la passione, i colori della Sicilia, stanno coinvolgendo i visitatori – e non solo – attraverso il nostro stand alla kermesse di ‘Artigiano in Fiera’. Una svolta ormai si impone nella nostra economia e per le nostre imprese. Noi la chiediamo da tempo. Ma oggi la rendono urgente fatti che pesano come macigni. È sempre più necessaria l’azione di imprenditori veri e seri”. Lo dice l’assessorato regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo presente alla

kermesse a Rho.

Tamajo: “Soddisfare le esigenze dei siciliani”



“Nel mio viaggio da assessore, un ruolo centrale voglio riservalo a loro. Rendendo visibili esigenze e problemi. Restiamo in viaggio. Un viaggio politico per soddisfare le esigenze dei siciliani – conclude – Convinti di vivere in un mondo, dove si può intraprendere e produrre. E affermarsi nei mercati del paese e del mondo, raggiungendo valori di indubbia eccellenza”. (ANSA).