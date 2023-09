Ascoli-Palermo, i convocati di Corini: Insigne parte con la squadra

In tre non saranno della partita

Il Palermo arriva alla gara contro l’Ascoli con tre assenti nella lista dei convocati. Tutti a disposizione di mister Corini fatta eccezione per Buttaro (problema alla caviglia) e Insigne (lesione all’adduttore), entrambi ancora in via di recupero. Quest’ultimo, in vista della trasferta nelle Marche, ha deciso di partire comunque con i compagni impegnati nella quinta giornata di Serie B dopo la sosta delle nazionali.

Assente, infine, anche l’estremo difensore Adnan Kanuric, arrivato pochi giorni fa nel capoluogo siciliano: c’è il giovane Manfredi Nespola come terzo portiere. “L’Ascoli ha fatto tre sconfitte di fila, mi aspetto una squadra che vorrà aggredirci per passare in vantaggio”, ha detto Corini nella conferenza stampa che ha anticipato la trasferta marchigiana del Palermo.

I convocati di Corini

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di sabato 16 settembre alle ore 14.00 contro l’Ascoli:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Nespola

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly