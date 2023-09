Palermo, preso il portiere svincolato Adnan Kanuric

Contratto annuale per l'ex Nottingham Forest

1' DI LETTURA

PALERMO – Con un colpo di mercato non previsto il Palermo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Adnan Kanuric.

Il portiere classe 2000, svincolatosi dal Nottingham Forest, squadra che milita in Premier League, si è legato al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2024. Kanuric, che occuperà uno slot nella lista Under del Palermo senza intaccare quella Over (massimo 18 giocatori), è un giovane calciatore con passaporto bosniaco e austriaco.

Cresciuto tra le fila del Salisburgo, il suo contratto con la compagine inglese è scaduto dal primo giorno di luglio del 2023. Nonostante la giovane età, Kanuric ha già vestito diverse maglie nel corso della sua carriera: SKF Sered, FK Sarajevo, Nottingham Forest appunto e Oxford City.

“Ad Adnan il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero. Con ogni probabilità, Karunic diventerà il terzo portiere della compagine guidata da Corini, mentre Manfredi Nespola difrenerà i pali della formazione Primavera.