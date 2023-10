Asp Catania, al via gli screening per la prevenzione del tumore al seno

C'è anche il numero verde per le prenotazioni gratuite

CATANIA – In occasione dell’ottobre rosa, il mese dedicato alla salute della donna e alla prevenzione oncologica, anche l’Azienda sanitaria di Catania aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno promossa dall’Assessorato regionale alla Salute. Lo rende noto la stessa Asp.

Chiamando il numero verde 800.894.007 è possibile prenotare una mammografia di screening gratuita in uno dei 10 ambulatori dedicati negli ospedali di Biancavilla, Caltagirone, Militello Val di Catania e Paternò, a Catania nei Pta di Catania San Giorgio e San Luigi, nei Pta di Acireale e Pedara e negli ambulatori Bronte e Giarre. In tutti gli ambulatori sono presenti apparecchiature di ultima generazione per l’esecuzione delle mammografie.