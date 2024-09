Asp Catania, aprono gli sportelli micologici sul territorio provinciale

Dal 27 settembre e sino al 10 novembre

CATANIA – Dal 27 settembre e sino al 10 novembre, in concomitanza con la maggiore presenza di funghi freschi eduli spontanei sul territorio, l’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania garantirà come ogni anno l’apertura straordinaria degli Sportelli micologi nel fine settimana.

L’obiettivo è di consentire ai cittadini il consumo di funghi in totale sicurezza. Lo rende noto l’Asp etnea. Di seguito le sedi e gli orari degli Sportelli micologici aggiuntivi che resteranno operativi sino al 10 novembre (a eccezione delle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre).

Sportello micologico aggiuntivo di Mascalucia: presso Ufficio sanitario – Via Regione Siciliana, 12 il venerdì dalle ore 16 alle 18; Sportello micologico aggiuntivo di Pedara: presso Poliambulatorio – Via Etnea, 56 il sabato dalle 8 alle 11; Sportello micologico aggiuntivo di Zafferana Etnea: presso Guardia Medica – Via Giardini le domeniche di Ottobre, dalle 8 alle 11 e sabato dalle 16 alle 18.

Le aperture straordinarie degli Sportelli micologici nei fine settimana si aggiungono, come misura di prevenzione nel consumo di funghi, al servizio di reperibilità ospedaliera che garantisce un intervento immediato del personale micologo aziendale nei Pronto Soccorso ospedalieri in caso di sospetto avvelenamento da funghi.

In tali evenienze è sempre consigliato ai cittadini portare con sé i residui di funghi crudi e/o cotti in modo da agevolare il riconoscimento dei funghi responsabili di intossicazione.

Il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asp di Catania, struttura che fa capo sempre al Dipartimento di Prevenzione, ha inoltre attivato, in collaborazione con la rete ospedaliera, un protocollo per la ricerca e l’identificazione delle amanite (tossine fungine) nei liquidi biologici dei pazienti ricoverati per sospetta intossicazione da funghi.