Asp Catania, prime due Case di comunità in provincia

Oltre 2,6 milioni di euro per interventi a Mirabella Imbaccari e Grammichele

CATANIA – Nuova sanità di prossimità, due Case della comunità completate in provincia di Catania. Oltre 2,6 milioni di euro investiti per gli interventi a Mirabella Imbaccari e Grammichele, finanziati con fondi Pnrr.

A segnare il passaggio dalla fase dei cantieri a quella operativa il sopralluogo di oggi del direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con il direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede. Presenti i sindaci Giovanni Ferro, di Mirabella Imbaccari, e Giuseppe Greco, di Grammichele.

“Oggi si conclude una fase e se ne apre un’altra, che porterà progressivamente alla piena attivazione dei servizi e dei modelli assistenziali previsti – ha detto Laganga Senzio – entro giugno 2026 queste strutture saranno operative e sarà allora fondamentale accompagnare i cittadini nella conoscenza e nella corretta fruizione dei servizi offerti. Desidero ringraziare tutti i professionisti coinvolti in questo percorso, in particolare l’Unità operativa complessa Tecnico, il distretto sanitario, i responsabili dei procedimenti, i tecnici e gli uffici aziendali, per il lavoro svolto con competenza e senso di responsabilità”.

Il sopralluogo ha consentito di verificare lo stato degli interventi completati, che consegnano ai territori due strutture sanitarie completamente rinnovate, dotate di arredi e attrezzature, adeguate agli standard normativi, strutturali, impiantistici e funzionali previsti per la nuova rete dell’assistenza territoriale.