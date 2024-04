Asp Catania, prenota un esame urgente: ma la prima data è a gennaio

La segnalazione in redazione

CATANIA – All’Asp di Catania, prenotando attraverso il Cup, il centralino unico, per una gastroscopia urgente, con priorità di 10 giorni, bisogna attendere fino al 15 gennaio 2025.



Bisogna accedere con lo spid, caricare i dati della ricetta medica. L’utente che segnala il caso è una donna di 47 anni che accusa diversi disturbi, che creano non pochi problemi alla sua vita. Il medico le prescrive una gastroscopia urgente, da fare entro 10 giorni.

Prenotandosi col sito apposito, attraverso l’azienda sanitaria provinciale di Catania, vengono fuori tre possibili date: 15 gennaio all’ospedale Cannizzaro di Catania, 23 gennaio 2025 all’ospedale di Acireale, 27 marzo 2025 all’ospedale di Caltagirone e 20 agosto 2025 all’ospedale di Paternò.



In pratica, in caso di problemi seri, non resta che incrociare le dita. O pagare un privato, per chi può permetterselo.