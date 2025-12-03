Asp Catania, firmati 93 Budget di Salute per il triennio 2025-2027

"Un modello di inclusione personalizzata"

CATANIA – L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania rafforza il proprio impegno nell’area della salute mentale con la sottoscrizione di 93 Budget di Salute, uno strumento fondamentale di intervento personalizzato, relativi al triennio di programmazione che va dal 2025 al 2027. La cerimonia di firma è avvenuta questa mattina presso la direzione aziendale.

Il Budget di Salute è concepito per costruire progetti terapeutici e riabilitativi individualizzati. Questi progetti vengono elaborati attraverso un percorso condiviso che coinvolge attivamente l’utente, la sua famiglia, i servizi sanitari e tutte le risorse presenti sul territorio.

L’obiettivo primario è quello di tracciare percorsi concreti per il raggiungimento dell’autonomia e della piena inclusione sociale.

Finanziamento e Governance Condivisa con il Terzo Settore

Per sostenere questi interventi, l’ASP ha stanziato un finanziamento complessivo pari a 3 milioni e 700 mila euro, una somma garantita destinando lo 0,22% del bilancio aziendale alla salute mentale.

Il direttore generale dell’ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Ha dichiarato che la sottoscrizione dei 93 Budget di Salute non fa altro che confermare un modello organizzativo e assistenziale già ben consolidato, capace di assicurare una presa in carico coordinata, personalizzata e pienamente integrata con i percorsi di autonomia.

Il Direttore ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale del Terzo Settore, il cui coinvolgimento strutturato risponde a una logica di governance condivisa, valorizzando competenze e risorse locali in piena coerenza con la normativa regionale sulla co-progettazione. Laganga Senzio ha concluso ringraziando gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale per il lavoro svolto, assicurando che l’impegno in questa direzione continuerà per rendere i percorsi sempre più efficienti.

Presenze Istituzionali alla Firma

Alla sottoscrizione erano presenti tutte le figure istituzionali e tecniche che hanno curato l’istruttoria dei progetti. Hanno partecipato il direttore sanitario dell’ASP di Catania, Gianfranco Di Fede, e il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Carmelo Florio.

Erano presenti anche il presidente della Consulta delle Famiglie del DSM, Enrico Orsolini, e diversi professionisti del Dipartimento coinvolti nel percorso istruttorio, tra cui Adriana Centarrì in qualità di responsabile Qualità, Donatella Bisconti come coordinatrice degli assistenti sociali, Fabiola Chiarenza in veste di coordinatrice dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, e Gianluca Sequenzia come collaboratore amministrativo.

A rappresentare i case manager dei Servizi interessati vi era Giuseppe Scibilia, direttore facente funzione del modulo DSM Gravina di Catania, oltre ai titolari degli enti del Terzo settore che collaborano ai progetti.