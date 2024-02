Asp di Siracusa: pubblicati 3 bandi per reperire medici pediatri

Emergenza organico



SIRACUSA – Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone ha convocato in via di urgenza il gruppo di lavoro permanente per individuare le soluzioni per mantenere attive, funzionali ed efficienti l’unità operativa di pediatria e il punto nascita dell’ospedale Avola/Noto con un Servizio di trasporto di emergenza neonatale in tutta sicurezza.

Su proposta del commissario straordinario, il tavolo tecnico ha adottato più azioni, pubblicando dei bandi per il reperimento immediato di pediatri ed estendendo la pubblicazione a tutte le branche, pur mantenendo l’utilizzo di pediatri provenienti dalla cooperativa con la quale vi è una convenzione e predisponendo un nuovo accordo con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Per il Servizio di trasporto di emergenza neonatale sarà esteso il servizio già vigente con il Policlinico di Catania per i Punti nascita di Lentini e Siracusa, sino al Punto nascita di Avola. Pubblicati tre bandi aperti a tempo determinato a cui potranno partecipare medici specialisti anche con incarico libero professionale. La stessa tipologia di bando sarà utilizzata per tutte le branche specialistiche per affrontare anche le altre emergenze aziendali determinate dalla carenza di specialisti.