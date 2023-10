Asp di Trapani, al via un corso sulla gestione dei flussi migratori

Il progetto ICARE 2 presentato in prefettura

1' DI LETTURA

TRAPANI – Asp Trapani, al via corso di formazione su gestione dei flussi migratori “Migrazioni in Sicilia 2022” Accoglienza, cura e gestione dei flussi migratori in un’ottica ottimale di sistema integrato è uno dei temi fondamentali del progetto ICARE 2 e della relativa proposta formativa dedicata agli operatori del servizio pubblico e dell’associazionismo, “Migrazioni in Sicilia 2022”.

Il progetto I.C.A.R.E. 2 mira all’adozione di un approccio integrato, di sistema, attraverso percorsi multidisciplinari, con particolare riferimento a specifici obiettivi: fornire una chiave di lettura interdisciplinare del fenomeno migratorio; descrivere le molteplici relazioni tra condizioni di vita e salute, approfondendo gli aspetti legati alla vulnerabilità; illustrare percorsi assistenziali e organizzazioni presenti sul territorio dedicati ai soggetti vulnerabili e presentare strumenti per la costruzione di reti.

Il corso di formazione è stato presentato in Prefettura alla presenza del prefetto, Filippina Cocuzza, del questore di Trapani, Salvatore La Rosa, del commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Vincenzo Spera. Hanno partecipato alla cerimonia di apertura dei lavori, tra gli altri, Antonio Sparaco, Executive manager progetto FAMI ICARE 2 Regione Sicilia – dirigente esperto Immigrazione Questura di Trapani ; Simona La Placa direttore UOC UTIN P.O. S. Antonio Abate Trapani; Laura Giambanco direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. S. Antonio Abate Trapani