Asp di Trapani, carenza di medici: avviato l’iter per nuove stabilizzazioni

Il commissario ha approvato due avvisi pubblici

TRAPANI – La direzione generale dell’Asp di Trapani avvia le iniziative finalizzate al potenziamento del proprio organico con particolare riferimento all’adozione di misure dedicate per il superamento del fenomeno della carenza dei medici.

Il commissario straordinario, Ferdinando Croce, ha inteso dare immediato avvio all’attuazione delle recenti disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità in materia di stabilizzazione degli educatori socio-pedagogici proficuamente impiegati nel corso dell’emergenza pandemica, disponendo a tal fine la “rideterminazione qualitativa” della dotazione organica aziendale.

Inoltre, il commissario straordinario ha approvato due avvisi pubblici straordinari. Il primo, per la formazione di graduatorie biennali per il conferimento di incarichi libero professionali nel profilo di Dirigente medico nelle discipline: Anatomia patologica; Anestesia e Rianimazione; Malattie dell’apparato respiratorio; Cardiologia; Chirurgia generale; Chirurgia plastica; Chirurgia vascolare; Cure palliative; Dermatologia; Diabetologia e malattie metaboliche; Direzione medica di P.O; Ematologia; Farmacologia/Tossicologia clinica; Medicina fisica e riabilitazione; Gastroenterologia; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Igiene; Medicina del Lavoro; Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; Medicina Interna; Medicina Legale; Medicina Nucleare; Medicina Trasfusionale; Nefrologia; Neurologia; Oftalmologia; Oncologia Medica; Ortopedia e Traumatologia; Organizzazione Servizi Sanitari di base; Patologia Clinica; Pediatria; Psichiatria; Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia e Urologia.

Il secondo, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico – Dirigente Medico nelle discipline di: Anatomia patologica; Anestesia e Rianimazione; Malattie dell’apparato respiratorio; Cardiologia; Chirurgia generale; Chirurgia plastica; Chirurgia vascolare; Cure palliative; Dermatologia; Diabetologia e malattie metaboliche; Direzione medica di P.O; Ematologia; Farmacologia/Tossicologia clinica; Medicina fisica e riabilitazione; Gastroenterologia; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Igiene; Medicina del Lavoro; Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; Medicina Interna; Medicina Legale; Medicina Nucleare; Medicina Trasfusionale; Nefrologia; Neurologia; Oftalmologia; Oncologia Medica; Ortopedia e Traumatologia; Organizzazione Servizi Sanitari di base; Patologia Clinica; Pediatria; Psichiatria; Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia e Urologia; questa procedura selettiva avrà natura dinamica in quanto sarà soggetta a periodica riapertura dei termini di partecipazione secondo le esigenze aziendali, e sarà comunicata sul sito aziendale: www.asptrapani.it.

L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire un’adeguata e costante erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei diversi ambiti di pertinenza, considerata la cronica carenza di dirigenti medici nelle diverse sedi aziendali.

Il commissario straordinario, infine, ha indetto una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di graduatoria biennale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo – ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 4 commi 4 e 6 del D.L. n. 215/2023 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30/12/2023 – con contratto di lavoro libero professionale, di durata semestrale, a Dirigenti Medici nella disciplina della Psichiatria da assegnare alla casa di reclusione di Trapani. L’oggetto dell’incarico consiste prevalentemente nell’espletamento delle attività necessarie al fine di garantire un’adeguata e costante erogazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito psichiatrico, evitando l’interruzione di servizio e fronteggiando emergenze ed urgenze.

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere compilata e inviata in via telematica, pena l’esclusione, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web aziendale: https://asptrapani.selezionieconcorsi.it