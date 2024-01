Asp di Trapani, Open day vaccinale dal 26 al 29 gennaio

La campagna di prevenzione contro Herpes Zoster, Covid e Pneumococco

PALERMO – Herpes Zoster, Covid e Pneumococco, l’Asp di Trapani promuove un Open day vaccinale di tre giorni. L’iniziativa è rivolta ai destinatari delle campagne vaccinali anti Zoster (Fuoco di S. Antonio), e antipneumococco, che possono accedere alla vaccinazione senza prenotazione. In particolare, possono sottoporsi alla vaccinazione anti zoster tutti i soggetti nati tra il 1949 – 1959 e i soggetti affetti da cardiopatie croniche, broncopneumopatie croniche, diabete melito, recidive di Herpes Zoster ecc.

Possono accedere alla vaccinazione ani pneumocco (polmonite), tutti i cittadini nati dal 1964, e i soggetti affetti da cardiopatie croniche, broncopneumopatie croniche, diabete melito, alcolismo, epatopatie croniche ecc. Negli stessi ambulatori sarà possibile sottoporsi anche alla vaccinazione antinfluenzale e anti covid. L’iniziativa si svolgerà venerdì 26 gennaio 2024 dalle 9 alle 17; sabato 27 gennaio dalle 9 alle 13; lunedì 29 gennaio dalle 9 alle 17, senza prenotazione.

Di seguito i centri vaccinali dedicati: Trapani – Erice – Cittadella della Salute, Palazzo Giglio (mail: epidtrapanierice@asptrapani.it); Marsala – piazza Marconi,1 (mail: epid.marsala@asptrapani.it); Mazara del Vallo – via Furia Tranquillina,1 (mail: epidmazara@asptrapani.it) Alcamo – Viale Europa (mail: epidalcamo@asptrapani.it) Castelvetrano – Piazza Martiri d’Ungheria (mail: epidcastelvetrano@asptrapani.it) Lo Pneumococco è il principale germe coinfettante resistente anche ai più potenti antibiotici che si sovrappone alle infezioni respiratorie virali ed è stato rilevato nella metà dei casi di mortalità da covid. La malattia si manifesta con polmonite, meningite e sepsi. I soggetti più a rischio sono i bambini, per i quali è prevista la vaccinazione nell’infanzia, gli over 60, i soggetti fragili. L’Herpes Zoster, malattia recidiva, si manifesta con eruzioni cutanee vescicolose, e nei soggetti fragili presenta talvolta la necessità di sospendere alcune terapie. Il vaccino anti-zoster di ultima generazione può essere somministrato anche a immunodepressi.