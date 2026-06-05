Asp Enna, arrivati gli incentivi economici per chi lavora in prima linea

È stata data attuazione al provvedimento regionale

ENNA – L’Asp di Enna ha dato attuazione alle misure di valorizzazione economica previste da recenti provvedimenti regionali, con l’obiettivo di riconoscere e premiare il lavoro dei professionisti impegnati nei reparti di emergenza-urgenza.

L’azienda ennese ha recepito le disposizioni dell’Assessorato della Salute assicurando che le risorse stanziate raggiungano con tempestività i professionisti che ogni giorno operano nei contesti più critici e ad alta intensità, a partire dai pronto soccorso.

Le risorse complessive assegnate dall’Asp

Le risorse complessivamente assegnate all’Asp di Enna superano 1,3 milioni di euro. Circa 693mila euro dall’incentivo straordinario previsto dalla legge di stabilità regionale, rivolto in via prioritaria ai medici dei pronto soccorso, ai presidi in zone disagiate, ai reparti con carenze di organico e a chi opera nei Dsm e nei Dipartimenti di Prevenzione Medica.

Altri 627mila euro dal riparto dell’indennità specifica di pronto soccorso per le particolari condizioni di lavoro, suddivisi tra dirigenza medica e personale del comparto sanitario, tecnico e socio-sanitario.

“Segnale importante verso i professionisti”

“Questi interventi rappresentano un segnale importante di attenzione verso i nostri professionisti che lavorano nei pronto soccorso, nelle zone disagiate e con carenza di organico — afferma la dottoressa Maria Sigona, direttore amministrativo dell’Asp di Enna — stiamo operando con tempestività per erogarli immediatamente augurandoci che contribuiscano a stabilizzare gli organici e a trattenere risorse umane preziose a beneficio di tutta la comunità”.