Fine emergenza Covid, Asp Palermo rimodula offerta per tamponi e vaccini

Nuovi orari e nuovo calendario, salta qualche punto vaccinale

PALERMO – L’Asp Palermo rimodula l’offerta vaccinale anti-Covid delle proprie strutture di città e provincia, che diventano anche sedi per la somministrazione di tamponi antigenici e per gli adempimenti di inizio e fine isolamento. Uniformato dalle 12 alle ore 18 l’orario in tutte le sedi, che vengono mantenute attive, ma con aperture scaglionate durante la settimana.

“La nuova organizzazione del lavoro – si legge in una nota dell’Asp – è frutto dell’attività di monitoraggio avviata dalla direzione dell’azienda sanitaria e punta a preservare l’interesse di tutta la comunità della provincia ad ottenere prestazioni di prossimità ed a mantenere operative le strutture anche nell’eventualità di sviluppo del contagio “allo stato non prevedibili”.

Da lunedì prossimo, i centri di vaccinazione anticovid dell’Asp Palermo saranno aperti al pubblico dalle 12 alle 18, secondo la seguente organizzazione settimanale: hub Villa delle Ginestre e hub vaccinale ‘La Torre’ martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica; hub di Bagheria, martedì, giovedì e sabato; hub di Cefalù, hub di Misilmeri, di Lercara Friddi e di Corleone, mercoledì e sabato; centro vaccinale di Partinico, martedì, giovedì e sabato; centro vaccinale di Termini Imerese, di Carini “Poseidon” di Petralia Sottana, mercoledì e sabato.

Il centro di Cinisi cessa l’attività di vaccinazione anticovid, mentre i punti di vaccinazione dei presidi ospedalieri, già chiusi al pubblico da tempo, mantengono l’accesso alle somministrazioni protette per tutte le ipotesi in cui occorre assistere l’utente a fronte di rischi connessi a particolari stati di salute (in quest’ultimo caso si potrà contattare direttamente la direzione sanitaria di presidio per concordare l’accesso). In ogni hub o centro vaccinale sarà, inoltre, garantito un punto di accesso polifunzionale per la somministrazione dei tamponi antigenici e per i provvedimenti di inizio e fine isolamento dell’utente.