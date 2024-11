Asp Palermo, prosegue la campagna di vaccinazione itinerante

Il camper dell'azienda sanitaria si troverà in giro per la città

PALERMO – Prosegue la campagna di vaccinazione itinerante dell’Asp di Palermo.

L’ambulatorio mobile sarà oggi e domani in Piazza Castelnuovo dove dalle 9.30 alle 16 gli utenti avranno la possibilità di vaccinarsi esibendo soltanto il documento di identità e la tessera sanitaria.

Sempre domani torneranno ad essere aperti in modalità Open day i centri di vaccinazione: sono cinque tra città e provincia. Dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18 saranno aperti e a disposizione degli utenti per la vaccinazione antinfluenzale gratuita i presidi: Massimo D’Azeglio-Libertà di via Massimo D’Azeglio 6/a a Palermo; Pietratagliata di via Crocifisso a Pietratagliata n. 50 a Palermo; Arcoleo di via Giorgio Arcoleo n. 25 a Palermo; Centro vaccinazioni di Lerca Friddi dii via Salvatore D’Acquisto 11; Centro vaccinazioni di Termini Imerese di via Ospedale Civico n. 10.

Domenica gli operatori dell’Asp torneranno nella Chiesa Santa Rosalia di via San Lorenzo per somministrare il vaccino antinfluenzale agli utenti dalle 8.30 alle 13.