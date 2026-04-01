Asp Siracusa, Ornella Monasteri prende il posto del vecchio direttore generale

SIRACUSA – Al termine del mandato del commissario straordinario Chiara Serpieri, il 31 marzo, la guida dell’Asp siracusana passa temporaneamente con decorrenza immediata al direttore amministrativo Ornella Monasteri.
Monasteri, attuale direttore amministrativo dell’Asp dal novembre 2024, assume le funzioni di sostituto del direttore generale dell’Asp di Siracusa.
L’avvicendamento è stato formalizzato in data odierna con una comunicazione inviata all’Assessorato regionale della Salute. Il passaggio di consegne avviene in linea con quanto previsto dalla delibera n. 82 del 4 febbraio 2026, che dispone la delega di funzioni e poteri di firma al direttore amministrativo in caso di vacanza del vertice aziendale.
Ornella Monasteri eserciterà tutti i poteri di organizzazione e gestione ordinaria dell’Azienda a titolo temporaneo fino alla nomina di un nuovo direttore generale o commissario straordinario da parte del Governo regionale. Con tale insediamento, l’Asp di Siracusa garantisce la piena prosecuzione delle attività amministrative e sanitarie sul territorio, assicurando stabilità gestionale in questa fase di transizione dice una nota dell’azienda.